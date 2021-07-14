İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada 2015 nükleer anlaşmanın imzalanmasının 6. yıldönümüne değinerek, “Trump, nükleer anlaşma konusunda aldanarak İran ekonomisini çökerteme doğrultusundaki hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı” dedi.

İran’ın nükleer esndüstirisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ruhani, “Onlar Fordo Nükleer Tesisi’nin tamamen kapatılmasını istedi. İran Atom Enerjisi Kurumu yüzde 20 ve yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretebilir ve raktörümüzün ihtiyaç duyması takdirde uranyumu yüzde 90'a kadar zenginleştirebiliriz” ifadesini kullandı.