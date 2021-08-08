Taliban, Kunduz'a girdi: 11 ölü, 41 yaralı

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, yaptığı açıklamada, militanların dün akşam saldırılarını artırdığını ve vilayet merkezine doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Taliban'ın vilayet merkezinin bazı bölgelerini ele geçirdiğini ifade eden Ayyubi, çatışmaların emniyet müdürlüğü yakınlarında devam ettiğini belirtti.

Kunduz İl Sağlık Müdürü İhsanullah Fazli ise dün akşamdan beri süren çatışmalarda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10'u ağır 41 kişinin yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların vilayet merkezinin çoğu bölgesini kontrol ettiği iddia edildi.

Taliban militanları, öğleden sonra ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirmişti.

Militanlar dün de Afganistan'ın İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

AA