İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 625 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 50 bin 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 99 bin 108'e vaka sayısı ise 4 milyon 517 bin 243'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 424'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 786 bin 488'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.