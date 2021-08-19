İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 564 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 266 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 100 bin 255'e vaka sayısı ise 4 milyon 587 bin 683'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 538'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 840 bin 568'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.