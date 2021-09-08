ABD heyeti İran nükleer anlaşması için Paris ve Moskova'ya gidecek

Amerikan medyasına göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Özel Temsilci Malley ve küçük bir heyet, 7-10 Eylül tarihlerinde Rus ve Avrupalı ortaklarımızla İran'ın nükleer programı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na uymaya karşılıklı dönüş konusunda bir anlayışa hızla ulaşma ve uygulama ihtiyacı konusunda istişarelerde bulunmak üzere Moskova ve Paris'e seyahat edecek” denildi.

Reuters haber ajansına bilgi veren Amerikalı bir yetkili ABD'nin, İran'la dolaylı görüşmelerin ne zaman yeniden başlayabileceğini ve Tahran'ın nükleer programında süren gelişmeleri bilmediği için, bu hafta Paris ve Moskova'da yapılacak görüşmelerde İran konusunda ilerlenecek yol konusunda bazı ortaklarına danışmak istediğini söyledi.