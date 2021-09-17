İran ve Hindistan dışişleri bakanları görüştü

Emir Abdullahiyan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine ve bu konudaki mevcut altyapılara değinerek, İran’ın kapsamlı ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Afganistan’daki son gelişmelere dikkat çeken Emir Abdullahiyan, İran'ı Afganistan ile uzun sınırları nedeniyle bu ülkedeki olaylardan etkilenen ilk komşu ülke olarak nitelendirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise

iki ülke arasındaki tarihi ve uygun ilişkilere atıfta bulunarak, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Jaishankar bölgesel sorunlar, özellikle Afganistan konusunda İran ile daha fazla fikir alışverişi bulunma çağrısında bulundu.