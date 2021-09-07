Şam'dan Çavuşoğlu'nun Suriye açıklamalarına tepki

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun terörizmle mücadele konusunda Şam’la görüşmeler yapıldığına dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili bu konuda yaptığı açıklamada, “Şam, Türkiye ile herhangi bir bağlantıyı özellikle terörizmle mücadele konusunda herhangi bir görüşme yapıldığını şiddetle reddediyor" dedi.

Suriyeli yetkili, “Ankara'daki iktidarın terörün ana destekçilerden biri olduğu ve Türkiye'yi bölge ve dünyadaki barış ve istikrarı tehdit eden terörizm ve aşırılığın alanı haline getirdiği herkes için açıktır ve yaptığı eylemleri terörizmle mücadele konusundaki uluslararası kararları açık bir şekilde ihlal etmektedir.” ifadelerinde bulundu.

NTV’de gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, “Biz Suriye’de terör tehditi sebebiyle bulunuyoruz. Bu uluslararası hukuka uygun. Biz Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz” demişti.

“Şam yönetimi ile siyasi bir görüşme mümkün değil” diyen Çavuşoğlu “Diplomatlar görüşüyor” ifadesini kullanmıştı.