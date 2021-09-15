Petrol azalan stoklardan destek buldu

Petrol fiyatları, ABD özel sektör verilerinin ham petrol ve benzin stoklarında düşüşe işaret etmesiyle yükseldi.

Küresel gösterge olan Brent petrol, yüzde 0,6 yükselirken Batı Teksas Petrolü art arda dördüncü günde de yükseliş kaydetti. Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 5,44 milyon varil azaldı. Hükümetin yayımladığı resmi veriler ise çarşamba günü açıklanacak.

Çin, petrol rezervlerinden 24 Eylül'de 7,38 milyon varillik satış yapacağını açıkladı. Daha önce stratejik metallerde devlet rezervlerinden satış kararı alan Çin, petrol için de aynı uygulamaya karar vermişti.

Uluslararası Enerji Ajansı, Ida Kasırgası’ndan dolayı azalan petrol üretiminin OPEC+’ın ekstra üretiminden gelen miktarı sıfırladığını ve piyasaların daha fazla üretim için Ekim ayını beklemesi gerektiğini belirtmişti.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 0,6 yükselişle varil başına 70,89 dolar civarında işlem görüyor.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,6 yükselişle varil başına 74,06 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Bloomberg