İran ve Tacikistan arasında 8 işbirliği belgesi imzalandı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Tacikistan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün resmi bir görüşme doğrultusunda Millet Sarayı'nda Tacik mevkidaşı İmamali Rahman tarafından karşılandı.

Resmi karşılama töreninin ardından İran ve Tacikistan cumhurbaşkanları resmi ikili görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, iki ülkenin ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için iyi kapasitelere sahip olduğunu belirterek, “İran-Tacikistan ilişkilerinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki bölgesel işbirliği seviyesinin iyileştirilmesine zemin oluşturacaktır” dedi.

Reisi, “İran ve Tacikistan yetkilileri, bölgesel düzeyde model olması gereken düzenli toplantılar ve ikili görüşmeler yaparak iki ülke arasında istikrarlı ve kapsamlı ilişkiler kurmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin ardından üst düzey heyetlerin ortak görüşmeleri yapıldı ve iki ülke arasında 8 işbirliği belgesi imzalandı.

Görüşmelerin sonunda, İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları bir basın toplantısı düzenleyerek, iki taraf arasındaki görüşmelerin sonuçlarını ve kazanımlarını açıklayacaktır.