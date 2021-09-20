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20 Eyl 2021 11:12

Emir Abdullahiyan New York'ta İngiliz mevkidaşı ile görüşecek

Emir Abdullahiyan New York'ta İngiliz mevkidaşı ile görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu toplantısı sırasında İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüşecek.

Birleşmiş Milletler'deki İngiltere Temsilciliği yaptığı bir açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu toplantısı sırasında İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran nükleer anlaşması konusu ele alınacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere bugün New York'a gideceğini duyurmuştu.

News Code 1897328
https://tr.mehrnews.com/news/1897328/

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