Küba'yı ABD eylemlerine karşı destekliyoruz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerin büyükelçilerinin özel toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin Küba'ya yönelik politikasının düşmanca ve kışkırtıcı doğasına dikkat çekerek, bunu uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve demokrasinin temel kurallarının açık bir 'ihlali' olarak nitelendirdi.

Taht Revançi, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD eylemlerine karşı mücadelede Küba halkı ve hükümetine güçlü ve kesin desteğini ve dayanışmasını ilan ediyor." dedi.

Sözlerinin diğer bölümünde ABD'nin Bağlantısızlar Hareketi üyelerine yönelik tek taraflı ve zalimce eylemlerinin devam etmesini ve uluslararası kuralların ve BM Antlaşması'nı ihlal etmesini kınayan Taht Revançi, "ABD, on yıllar boyunca, koronavirüs salgının trajik koşullarında bile Bağlantısız Hareketi'ne üye bazı ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulayarak onlara yıkıcı zorluklar yaşatmıştır. Washington, ülkelerin iradesini ve bağımsızlığını zayıflatmak amacıyla ciddi ticari yaptırımlar, mali kısıtlamalar, mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları ve diğer önlemler uygulayarak bu süreci hızlandırdı. Son 40 yılda İran'a yönelik yapılan yaptırımlar bunun açık örneğidir." ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi ayrıca, ABD'nin diğerleri üzerindeki baskısına ve uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal etmesine karşı kararlı adımlar atılması için daha iyi yolların bulunması gerektiğini vurguladı.