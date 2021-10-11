Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Meclis Başkanı Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak, "Ne yazık ki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye düzenlenen ve çok sayıda masum ve savunmasız Afgan halkının hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırı dünyanın tüm özgür insanlarının kalbini acıttı. Bu acı verici olaydan dolayı Afgan kardeşlerimize taziyelerimi sunuyor ve hayatını kaybedenlerin aileleri için sabır diliyorum” dedi.

İran: Afganistan'da terör saldırısından etkilenenlere yardım etmeye hazırız

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısından etkilenen Afgan halkına yardım etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 222 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 256 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 592'ye vaka sayısı ise 5 milyon 702 bin 890'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 304'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 217 bin 999'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.