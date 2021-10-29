Japonya genel seçime gidiyor

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi Seçim yarışının kampanya dönemi yarın gece son bulacak. Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.

1051 adayın yarışacağı seçimlerde 233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek. Japon halkının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde ideolojik temelde siyasi yönelimi liberal, komünist ve sosyal demokrat partilere odaklandı.

İlk seçimlerine 1958'de giren ve 1993'e kadar iktidar yarışında ipi göğüsleyen Liberal Demokrat Parti (LDP) 1993 seçimlerinde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetti.

Budist Soka Gakkai hareketinin desteklediği Komeito ile beraber 2000 sonrasında 2009-12 dönemi hariç sandıktan mağlup ayrılmayan LDP 336 adayıyla en ön sırada.

İhracat merkezli ekonomik büyüme odaklı olan LDP, ABD eksenli dış ve savunma politikalarıyla biliniyor. Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise Japonya Komünist Partisi (JCP), Sosyal Demokratik Parti (Shamin) ve solcu Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) güçlerini birleştiriyor.

Kaynak: Hürriyet