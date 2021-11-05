Azerbaycan ve Türkiye, Biden’ın Demokrasi Zirvesi’ne davet edilmedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir yayın organı olan The Politico gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden’in bu yıl sonunda düzenleyeceğini açıkladığı Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye ve Azerbaycan liderleri davet edilmedi.

Habere göre, Türkiye ve Macaristan gibi NATO üyesi bazı ülkeler, liderlerinin “yıllardır demokratik sistemlerini baltaladığı” için davet edilmedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bulunmadığı davetli listesinde Pakistan, Nijerya ve Ermenistan gibi ülkelerin liderlerinin yer aldığı görüldü.

Gazete liste üzerinde çalışmaların henüz sonlanmadığını ve davetli listesinin değişebileceğini kaydetti.

Biden, demokratik yenilenme için olumlu bir gündem belirlemek ve demokrasilere yönelik büyük tehditlerle mücadele etmek üzere tüm dünyadan hükümet, sivil toplum ve özel sektörden liderleri bir araya getireceği iki Demokrasi Zirvesi düzenleyeceğini duyurmuştu. Bunlardan ilki 9-10 Aralık 2021’de düzenlenecek.

Biden ekibinin zirve sırasında başlatmayı planladığı bir girişimin, internet özgürlüğünü teşvik etmek için “İnternetin Geleceği için İttifak” adlı uluslararası bir ittifak olacağı kaydediliyor.

Kaynak: Kronos