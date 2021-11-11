Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanları bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fransa Dışişleri Bakanı Jan Yves Le Drian, Ermeni ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile önce ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ardından da Minsk Grubu Eşbaşkanlarının himayesindeki ortak görüşmesini başlattı.

Görüşmede Fransa'nın taraflar arasındaki diyaloğu güçlendirme arzusunu yeniden teyit edildi ve bunun bölge halkının yararına Güney Kafkasya'da kalıcı barışa katkıda bulunabileceği kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanı, Fransa'nın aktif çalışmalarını AGİT Minsk Grubu himayesinde sürdürme kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Ermenihaber