İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 850 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 376'ya vaka sayısı ise 6 milyon 97 bin 672'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 368'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 830 bin 653'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.