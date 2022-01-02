Meclis Başkanı: ABD birlikleri bölgeden atılacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Galibaf, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin bölgesel etkilerine değinerek, ABD'nin bölgeden tamamen atılma noktasına geldiğini söyledi.

Galibaf, "Allah'ın izni ve bölge halklarının da desteğiyle ABD'nin bölgeden geri çekilmesi yakında gerçekleşecek." dedi.

Konuşmasında Şehit Süleymani'nin kişisel özelliklerinden bahseden Galibaf, Şehit General Süleymani'nin her zaman masum ve yoksul insanlara karşı çok mütevazi davrandığını söyledi.

İranlı yetkili, Şehit Süleymani'nin istikbar güçlerine asla boyun eğmeden son nefesine kadar mücadele edip komplolarını boşa çıkardığını da sözlerine ekledi.