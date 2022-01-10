Omicron varyantı Ermenistan'da da görüldü

Ermenistan'da iki kişide yurt içi kaynaklı Kovid-19'un omicron varyantı tespit edildi.

Covid-19 hastaları olarak o iki şahıs epidemiyolojik bir incelemeden geçtiler ve Ermenistan'a vardıklarında burun mukozalarından örnekler sekestrasyon ile incelendi, bunun sonucunda Covid-19’un omikron türü ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'na göre hastaların durumu yeterince iyi, hastaneye kaldırılmamışlar, her ikisi de evde tedavi görüyor.

Salgın durumu göz önüne alındığında bakanlık, Covid-19 ve farklı türlere karşı en etkili koruyucu önlemin aşı olduğu ifade ederek, kurallara uyum göstererek aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Ermeni Haber