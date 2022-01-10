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10 Oca 2022 14:54

Omicron varyantı Ermenistan'da da görüldü

Omicron varyantı Ermenistan'da da görüldü

İlk kez Güney Afrika'da görülen Omicron adı verilen yeni varyant kısa süredir birçok ülkeye yayıldı. Ermenistan'da da iki kişide Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Ermenistan'da iki kişide yurt içi kaynaklı Kovid-19'un omicron varyantı tespit edildi.

Covid-19 hastaları olarak o iki şahıs epidemiyolojik bir incelemeden geçtiler ve Ermenistan'a vardıklarında burun mukozalarından örnekler sekestrasyon ile incelendi, bunun sonucunda Covid-19’un omikron türü ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'na göre hastaların durumu yeterince iyi, hastaneye kaldırılmamışlar, her ikisi de evde tedavi görüyor.

Salgın durumu göz önüne alındığında bakanlık, Covid-19 ve farklı türlere karşı en etkili koruyucu önlemin aşı olduğu ifade ederek, kurallara uyum göstererek aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Ermeni Haber

News Code 1899762
https://tr.mehrnews.com/news/1899762/

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