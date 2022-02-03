Emir Abdullahiyan BAE'li mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyian, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, İran-BAE arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini ifade ederek, iki ülke yetkilileri arasında iyi istişare görüşmeleri yapıldığını aktardı.

Yemen krizine değinen Emir Abdullahiyan, "Savaşın devam etmesinin ve çatışmaların yayılmasının tarafların ve bölgenin de yararına olmadığına inanıyoruz." dedi.

İranlı bakan, Siyonist Rejimin bölgedeki varlığını tüm ülkeler ve bölge için bir tehdit olarak nitelendirdi ve "Kriz yaratanların bölgede bulunmasını önlemek için çaba sarf edilmelidir." ifadesini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanı da, İranlı mevkidaşı ile yaptığı bu görüşmede "BAE hükümeti İran ile ilişkilerini geliştirme konusunda ciddi ve çeşitli alanlarda ikili görüşmelerin devam etmesini gerekli görüyor." dedi.

BAE'li yetkili, Yemen'deki siyasi krizle ilgili olarak, "Tüm Yemenli tarafları Birleşmiş Milletler'in desteğiyle siyasi bir çözüme ulaşmaya teşvik etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.