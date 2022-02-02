İran'da yeni koronavirüs gelişmeleri

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 bin 160 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 563’e vaka sayısı ise 6 milyon 446 bin 404’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 819’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 115 bin 134’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

