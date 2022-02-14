İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 168 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 28 bin 956 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 886’ya vaka sayısı ise 6 milyon 836 bin 221’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 410’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 327 bin 200’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.