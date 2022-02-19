İran ile Brezilya’nın tarım ürünleri ticareti artacak

İran ve Brezilya ile tarımsal işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin bugün Tahran'da düzenlenen ortak toplantıda konuşan Brezilya Tarım Bakanı Tereza Cristina, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığına değinerek, “Bu konu, İran’ın tarımsal ürünlerinin Brezilya'ya ihracatının artmasına neden olabilir. İki ülke arasında tarım sektörüne yapılan yatırımların artmasını umuyoruz.” dedi.

Tereza Cristina, "Tarım alanındaki faaliyetleri artırmak için iki bakanlık arasında karma istişare komitesi kurulacak.” ifadesini kullandı.

İran-Brezilya tarımsal ilişkilerinin hiçbir zaman siyasi ilişkilere bağlı olmadığını kaydeden Tereza Cristina, "Şu anda İran ile tarımsal alanda ciddi bir ortaklık kurabileceğimiz bir noktadayız.” açıklamasını yaptı.

Brezilyalı bakan, İran’ın son yıllarda tarımsal üretim açısından çok güçlü hale geldiğini de sözlerine ekledi.

İran Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadatinejad da , İran’ın tarım ürünleri ihracatı son yıllarda önemli ölçüde arttı. İki ülke arasında mal takası ile ticaret yapılabilir.” diye konuştu.