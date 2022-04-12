Brezilya: İran'dan gübre ithalatı konusunda ABD ile görüşüyoruz

Uruguay basını MercoPress, önemli bir gübre tedarikçisi olan Rusya’ya uyuglanan yaptırımların ardından Brezilya’nın İran'dan gübre ithal edebilmek için ABD ile görüşme başlattığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, “İran'da Brezilyalı ithalatçıların erişemediği çok fazla gübre fazlası var. İran'la takas yönetemi ile çalışacağız. Gübre ithalat parasını Brezilya'daki bir banka hesabına yatıracağız ve İran bunu tıbbi malzeme ve gıda alımında kullanabilir. Bu nedenle, Brezilyalı şirketlere ceza uygulanmaması için ABD ile müzakere yapıyoruz.” dedi.

Brezilya, üre gübresi ithalatı için İran ile takas anlaşması yapmıştı. Brezilya Tarım Bakanı Tereza Cristina’nın Şubat 2022’de Tahran’a yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaya göre Brezilya mısır karşılığında İran’dan üre gübresi alacak.