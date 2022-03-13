İran'dan İsrail'e uyarı: Sert ve ezici yanıt veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist Rejim'e ait komplo ve kötülük merkezinin nokta atışı yapan füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahte Siyonist Rejim’in son zamanlarda işlediği cinayetin karşılıksız kalmayacağının duyurulmasının ardından, dün gece saatlerinde Siyonistlere ait komplo ve kötülük merkezi, Devrim Muhafızları'nın güçlü füzeleri ile hedef alındı."

Siyonist Rejim'i yine uyarıyoruz. Herhangi bir kötü eylem tekrarlanması halinde sert, kararlı ve ezici yanıt verilecektir."

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Erbil'de Siyonist Rejim casusluk servisi Mossad'a ait iki eğitim merkezinin balistik füzelerle vurulduğunu bildirmişti.