Hamas: İşgali sona erdinmenin tek yolu direniş ve birlik

Hamas Hareketi, 1967 Savaşı’nın 55’inci yıldönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride, işgalcilerin Filistin halkına, toprağına ve kutsal mekanlarına yönelik ihlallerini artırmasına rağmen Filistin halkının işgale karşı mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

İşgal rejiminin ve hükümetlerinin 1948’de ve 1967’de ya da Filistin halkını hedef alan saldırılarından herhangi birinde zafer kazanmış zannına kapılabileceklerini belirten Hamas, Filistin halkının bugün birliği ve direnişiyle işgalcilerin planlarını boşa çıkaracak ve meşru haklarını geri alacak güçte olduğunu söyledi.

Kapsamlı direnişin gasp edilen hakları geri almak ve işgalden kurtulmak için tek yok olduğuna dikkat çeken Hamas, Filistinlilerin bulundukları her yerde birlik olabileceklerini ve işgalcilerin düşmanlıklarını dizginleyebileceklerini ispat ettiklerini bildirdi.

Direniş programına göre tüm Filistinlileri kapsayacak gerçek anlamda bir ortaklık ve birlik çağrısında bulunan Hamas, işgal rejimiyle anlamsız müzakere sürecini yeniden canlandırmanın hiçbir yararı olmayacağına işaret etti.

Hamas Hareketi, Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırılarının işgalcilere huzur ve güven getirmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Filistin Enformasyon