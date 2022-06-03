Lübnan'dan İsrail ile Kıbrıs'a 'ortak tatbikat' tepkisi

Beyrut, Siyonist İsrail’in Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği ortak tatbikata tepki gösterdi. Lübnan hükümeti, İsrail rejiminin Kıbrıs'ta 'Lübnan’a yönelik bir saldırının provasını gerçekleştirdiğini' savundu.
Söz konusu tatbikatta Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu unsurları da yer aldı.
Lübnan merkezli ‘Al Mayadeen’ konu hakkında “Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, İsrail'in Kıbrıs'taki tatbikatlarının ülkesini hedef aldığını belirten Siyonist Rejim medyasına tepki gösterdi” ifadelerine yer verdi.
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