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3 Haz 2022 16:50

Lübnan'dan İsrail ile Kıbrıs'a 'ortak tatbikat' tepkisi

Lübnan'dan İsrail ile Kıbrıs'a 'ortak tatbikat' tepkisi

Lübnan hükümeti, Siyonist İsrail ile Kıbrıs'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Agapinor-2022” adlı tatbikata tepki gösterdi.

Beyrut, Siyonist İsrail’in Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği ortak tatbikata tepki gösterdi. Lübnan hükümeti, İsrail rejiminin Kıbrıs'ta 'Lübnan’a yönelik bir saldırının provasını gerçekleştirdiğini' savundu.

Söz konusu tatbikatta Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu unsurları da yer aldı.

Lübnan merkezli ‘Al Mayadeen’ konu hakkında “Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, İsrail'in Kıbrıs'taki tatbikatlarının ülkesini hedef aldığını belirten Siyonist Rejim medyasına tepki gösterdi” ifadelerine yer verdi.

News Code 1902623
https://tr.mehrnews.com/news/1902623/

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