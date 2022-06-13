Hamas: İşgal rejimiyle savaşın zamanını direniş belirleyecek

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil El-Hayye, işgal rejimiyle savaşın zamanını, nasıl başlayacağını ve ne şekilde biteceğini belirleyecek tarafın Filistin direnişi olduğunu, direnişin işgale bağlı hareket etmeyeceğini dile getirdi.

El-Aksa tv kanalına konuşan El-Hayye, işgal yönetiminin Kudüs'ü yahudileştirmeye, oranın ahalisini boşaltmaya, Mescidi Aksa'yı savunan herkesi oradan kovmaya ve uzaklaştırmaya çok fazla odaklandığını, burayı tamamen yahudi yerleşimciler için kapatmayı ve yerleşim mahallelerini genişletmeyi planladığını vurguladı.

Hayye, Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın Filistinlilerin başkenti olduğunu belirterek, orada paylaşımı ve oraya yönelik saldırıları kabul etmeyeceklerini vurguladı ve tüm İslam ümmetinden de buraları korumak için bütün yollarla harekete geçmesini istedi.

Hayye, işgal rejiminin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları ve sorunları, Filistinlilere ve genelde dışarıya yönelik saldırılarını artırmak, Kudüs'te yerleşim ve yahudileştirme faaliyetlerini artırmak suretiyle dışarıya taşıma politikası izlediğine dikkat çekti.

Hayye, Arap dünyasını ve İslam alemini Kudüs ve Mescidi Aksa'yı korumak ve işgal rejimini yalnız bırakmak için bütün yollarla harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi