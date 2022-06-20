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20 Haz 2022 09:21

Meşal:

İşgale karşı direnişten başka seçeneğimiz yok

İşgale karşı direnişten başka seçeneğimiz yok

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, özgürlüğe kavuşana ve mülteciler vatan topraklarına dönene kadar işgale karşı mücadele etmekten başka seçenekleri olmadığını belirtti.

Meşal, işgal güçlerinin Cuma günü Cenin’de şehit ettiği Bera Lahluh, Yusuf Salah ve Leys Ebu Surur’un aileleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Hamas liderlerinin ve Filistinli grupların şehitlerin kanlarına, esirlerin ve gazilerin fedakârlıklarına sadık kalacaklarını söyledi.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını kaydeden Meşal, işgalci düşmanın huyunun hainlik olduğunu, direniş yolunu bildiklerini ve bedeli ne olursa olsun o yoldan dönmeyeceklerini belirtti.

“Şehit aileleri olarak hepimizin üzerinde hakkınız var” diyen Meşal, Hamas liderlerinin şehit ailelerinin hizmetinde olduğunu bildirdi.

Meşal, Siyonist düşmanın cinayetlerinin bedelini mutlaka ödeyeceğini ve Filistin topraklarından gideceğini, Allah’ın izniyle günlerinin sayılı olduğunu ifade etti.

Hamas lideri, şehitliğin bu dünyada şeref ve öbür dünyada kazanç olduğunu, gösterilen tüm fedakârlıkların ardından zaferin geleceğini, mültecilerin Filistin topraklarına döneceğini, Kudüs’ün işgalden kurtulacağını ve esirlerin özgürlüklerine kavuşacağını, işgalcilerden arındırılan Mescid-i Aksa’da hep birlikte namaz kılacaklarını söyledi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1902973
https://tr.mehrnews.com/news/1902973/

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