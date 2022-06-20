İşgale karşı direnişten başka seçeneğimiz yok

Meşal, işgal güçlerinin Cuma günü Cenin’de şehit ettiği Bera Lahluh, Yusuf Salah ve Leys Ebu Surur’un aileleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Hamas liderlerinin ve Filistinli grupların şehitlerin kanlarına, esirlerin ve gazilerin fedakârlıklarına sadık kalacaklarını söyledi.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını kaydeden Meşal, işgalci düşmanın huyunun hainlik olduğunu, direniş yolunu bildiklerini ve bedeli ne olursa olsun o yoldan dönmeyeceklerini belirtti.

“Şehit aileleri olarak hepimizin üzerinde hakkınız var” diyen Meşal, Hamas liderlerinin şehit ailelerinin hizmetinde olduğunu bildirdi.

Meşal, Siyonist düşmanın cinayetlerinin bedelini mutlaka ödeyeceğini ve Filistin topraklarından gideceğini, Allah’ın izniyle günlerinin sayılı olduğunu ifade etti.

Hamas lideri, şehitliğin bu dünyada şeref ve öbür dünyada kazanç olduğunu, gösterilen tüm fedakârlıkların ardından zaferin geleceğini, mültecilerin Filistin topraklarına döneceğini, Kudüs’ün işgalden kurtulacağını ve esirlerin özgürlüklerine kavuşacağını, işgalcilerden arındırılan Mescid-i Aksa’da hep birlikte namaz kılacaklarını söyledi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi