  1. Toplum
11 Haz 2022 15:13

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 56 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 349'a, vaka sayısı ise 7 milyon 233 bin 528'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 383'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 58 bin 665'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902765
https://tr.mehrnews.com/news/1902765/

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