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20 Haz 2022 14:55

Türk heyet NATO Karargahı'nda: Görüşmeler başladı

Türk heyet NATO Karargahı'nda: Görüşmeler başladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili görüşmeler başladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Brüksel'de yetkililerle görüşüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, muhatapları ile İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunu görüşüyor.

İki ülkenin YPG konusunda somut adım atması beklentisi bir kez daha gündeme getirilecek.

25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşen görüşme sonrası taraflar arasında beklentilere ilişkin belge trafiği yaşanmıştı. Brüksel'deki toplantıda, bu belgeler üzerinde görüşmelerde bulunulacak.

Türkiye, bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da, terör örgütlerine ev sahipliği yapan ülkelerin yer almaması gerektiğini belirterek İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine olumlu bakmıyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1902984
https://tr.mehrnews.com/news/1902984/

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