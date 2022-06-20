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20 Haz 2022 18:01

İşgal altındaki topraklarda siren sesleri yükseldi

İşgal altındaki topraklarda siren sesleri yükseldi

Batı Kudüs'teki Talpiot, Katamon ve Beit HaKerem mahalleleri ile Eilat'ta dün akşam siren sesleri yükseldi, halk sığınaklara akın etti.

Arap medyasına göre, Batı Kudüs'teki Talpiot, Katamon ve Beit HaKerem mahalleleri ile Eilat'ta dün akşam siren sesleri yükseldi, halk sığınaklara akın etti.

Siyonist medya Ulusal Elektronik Müdürlüğünün, siren sistemi arızasının siber saldırıdan kaynaklandığından şüphelendiğini bildirdi.

Siyonist milletvekili Yair Golan, konuya dair yaptığı açıklamada, sirenlerin çalmasıyla ilgili İran'ı suçladı.

Golan, komutanlığın dahili alarm sisteminin hacklenmediğini ama belediyeye ait siren sisteminin siber saldırıya uğradığını ve bunun çok endişe verici olduğunu vurguladı.

İsrail rejimi medyasının iddiasına göre, İran geçen aylarda buna benzer birçok siber saldırı girişiminde bulundu.

News Code 1902991
https://tr.mehrnews.com/news/1902991/

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