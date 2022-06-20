İşgal altındaki topraklarda siren sesleri yükseldi

Arap medyasına göre, Batı Kudüs'teki Talpiot, Katamon ve Beit HaKerem mahalleleri ile Eilat'ta dün akşam siren sesleri yükseldi, halk sığınaklara akın etti.

Siyonist medya Ulusal Elektronik Müdürlüğünün, siren sistemi arızasının siber saldırıdan kaynaklandığından şüphelendiğini bildirdi.

Siyonist milletvekili Yair Golan, konuya dair yaptığı açıklamada, sirenlerin çalmasıyla ilgili İran'ı suçladı.

Golan, komutanlığın dahili alarm sisteminin hacklenmediğini ama belediyeye ait siren sisteminin siber saldırıya uğradığını ve bunun çok endişe verici olduğunu vurguladı.

İsrail rejimi medyasının iddiasına göre, İran geçen aylarda buna benzer birçok siber saldırı girişiminde bulundu.