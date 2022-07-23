Irak’ın Ankara Maslahatgüzarı Bağdat’a çağrıldı

Irak Haber Ajansı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf’a dayandırdığı haberinde, Irak’ın Ankara Maslahatgüzarının Bağdat’a çağrıldığını bildirdi.

Sahaf, “Maslahatgüzara, Türkiye ile güvenlik ve askeri bir anlaşma olmadığı konusunda bilgi verildi” dedi.

Sözcü Sahaf ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir şikayet mektubu göndererek Türkiye’nin saldırılarına karşı acil oturum düzenlemesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Irak Parlamentosu bugün, Zaho saldırıyla ilgili toplandı.

Ne olmuştu?

Irak'ın kuzeyinde Dohuk bölgesinde Zaho'daki bir tatil beldesinde düzenlenen saldırıda ikisi çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise saldırıyla ilgili olarak Türkiye’yi suçladı ve karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.