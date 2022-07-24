IKBY Başbakanı Barzani, el-Kazımi ile bir araya geldi

Rudaw'a göre, dün Bağdat’ta giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kazımi ile Barzani arasındaki görüşme ardından yapılan açıklamada, "ulusal, vatandaşlara sunulacak hizmetlerin arttırılması, Erbil ile Bağdat arasındaki işbirliğinin arttırılmasına” ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

Irak ve IKBY Başbakanlıklarından yapılan açıklamada, Zaho’da 9 sivilin ölümü ve 26 sivilin yaralanması ile sonuçlanan saldırının da ele alındığı görüşmede, “Türkiye’nin Irak’ın sınırlarının ihlal etmesini” özellikle saldırılardan ötürü vatandaşların hayatını kaybetmesi ve zarar görmesinin kınandığı bildirildi.

Açıklamada, ihlallerin tekrarlanmaması ve Irak’ın egemenliğinin korunması için birlik halinde tutum sergilenmesinin öneminin altı çizildi.