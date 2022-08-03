  1. Türkiye
3 Ağu 2022 11:46

Türkiye, Yemen’deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Yemen’deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Yemen’de tarafların mevcut ateşkesin süresinin 2 ay süreyle daha uzatılması hususunda vardıkları mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yemenli tarafların mevcut ateşkesin süresinin iki ay süreyle daha uzatılması hususunda vardıkları mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz.

Ateşkesten, ülke sathında yolların açılması ve Yemen’de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde istifade edilebileceğini umuyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın uluslararası ve anayasal meşruiyet temelinde çözümlenmesine dönük diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz"

Kaynak: AA

News Code 1903914
https://tr.mehrnews.com/news/1903914/

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