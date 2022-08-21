Suudi koalisyonu 10 milyar dolarlık Yemen petrolünü çaldı

Al Masirah TV Kanalına göre Yemen Petrol ve Maden Bakanı Ahmed Dares, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile bazı suç ortakları tarafından çalınan Yemen petrolünün miktarını açıkladı.

Ahmed Dares, 2018'den Temmuz 2022'ye kadar 9 milyar 490 milyon 639 bin 415 dolar değerinde olan 130 milyon 41 bin 500 varil Yemen petrolünün Suudi Koalisyonu tatafından yağmalandığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.