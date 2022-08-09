Siyonist Rejim Nablus'ta 30 Filistinliyi yaraladı

Siyonist Rejim güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 4'ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist Rejim askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde düzenlediği baskınla bir evi kuşatmaya aldığı belirtildi.

Baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açan İsrail askerlerinin 30 Filistinliyi yaraladığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bu arada görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Siyonist güçleri baskın düzenlediği Nablus'un eski şehir bölgesinde gerçek mermi ve biber gazı kullandı.

Siyonist Rejim güçleri, Temmuz'da Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi şehit etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.