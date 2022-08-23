Rusya'dan ABD'nin Viyana müzakereleri iddiasına yanıt

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için yapılan müzakerelerde bazı konuların devam ettiğine dair iddialarına tepki gösterdi.

Ulyanov'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Viyana müzakerelerinde hala bazı konuların kaldığına ve bu konudaki tutumunu açıklamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Bu tavır klişe haline gelmiştir. İşin sonuna gelir gelmez yeni sorunlar ortaya çıkıyor.

ABD'nin bu eylemi, Viyana'da yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakerelerin sonucuna karamsar olmak için bir neden değil."

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce İran ile müzakerelerde hala incelenmesi gereken konular olduğunu iddia etmişti.