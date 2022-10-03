Yunanistan gazetesi Erdoğan’ın planını yazdı

Son aylarda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim her geçen gün tırmanırken Yunan medyası dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

Sözcü'ye göre, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu eKathimerini’de yer alan haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve kurmaylarının Türkiye ile ilgili düşünceleri ve eylem planının detayları ortaya çıktı. İki ülkenin de gelecek yıl farklı dönemlerde seçime gideceğini hatırlatan gazete, “Miçotakis ve yakınları Türkiye ile gerilimin gelecek yılın ortalarına kadar yapılacak seçimlere kadar böyle devam edeceğine ikna oldu. Yunanistan bir ya da duruma göre iki seçime giderken Türkiye de yılın ortasına doğru seçime gidecek” yorumunu yaptı.

Kritik toplantı bu hafta

Yunan hükümetinin dört yıllık görev süresinin Temmuz ayında biteceğini hatırlatan Kathimerini’deki haberde Yunanistan’daki seçimlerin 2 Nisan, 21 Mayıs ya da 28 Mayıs’ta gerçekleşebileceği de belirtildi. Haberde, “Miçotakis ve kurmayları Erdoğan’ın gerilimi yüksek tutmaya devam edeceğini düşünüyor. Onlar Erdoğan’ın anketlerdeki negatif durumu değiştiremeyeceğini ve seçimlerden mağlup ayrılacağına inanıyor. Fakat yasalara göre acil bir durum ya da savaş gibi olağanüstü durumlarda Türkiye’deki seçimleri 6 ay ya da 12 ay erteleme imkanı bulunuyor” denildi.

Yunan yetkililer için Ankara-Atina hattındaki en kritik günün bu hafta olduğuna da dikkat çekildi… Avrupa Siyasi Topluluğu’nun bu hafta Prag’daki toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılım durumuna göre tansiyonun yoklanacağı belirtildi. Bu toplantıda AB üyesi olmayan ülkeler de katılabilirken, Miçotakis’in Prag’da Türkiye’yi kötüleyebileceği de öne sürüldü.

Erdoğan'ın planını yazdılar

Öte yandan Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası hamlelerini de sıraladı… Haberde, “Yunan yetkililer Erdoğan’ın 2020’de yaşanan mülteci krizinin bir benzerini tekrarlayabileceğine inanıyor. Buna ek olarak da 1996’da meydana gelen Kardak krizi gibi bir durumun da yaşanabileceği düşünülüyor. Ankara ayrıca Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma uyarınca hidrokarbon araştırma gemilerini de harekete geçirebilir” denildi. Öte yandan Atina yönetiminin, adaların silahlandırılması konusunda Türkiye’nin bir hamle yapmayacağını öngördüğü de kayıtlara geçti.

Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde, “Tek endişe Erdoğan’ın Yunanistan’da yapılması olası olan iki seçim arasında büyük bir krizi provoke etmesi. Yunanistan’da yapılacak seçimlerde tek bir partinin zafer kazanması zor gözüküyor ve şu anki şartlarda bir koalisyon hükümeti kurulması da çok mümkün değil gibi. Dolayısıyla ilk seçimden sonra geçici hükümet görevdeyken bir gerilim yaşanması endişe yaratıyor” yorumu yapıldı.