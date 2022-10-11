İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin İran güvenlik güçlerine yönelik yaptırım kararı nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in bakanlığa çağrılarak, İran'ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Bu eylemi "ülkenin içişlerine müdahale" olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin yeni yaptırım kararını en ağır biçimde kınadı.

Açıklamada keyfi olarak alınan yeni yaptırım kararının İran İslam Cumhuriyeti için hiçbir değeri olmadığı kaydedildi.

Shercliff'e, "İran İslam Cumhuriyeti İngiltere'nin yaptırım kararına karşılık verme hakkını saklı tutuyor." denildi.

İngiltere Büyükelçisi de konuyu acilen Londra'ya ileteceğini bildirdi.