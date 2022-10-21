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21 Eki 2022 12:48

Yargı Erki, ülkede kargaşa çıkaranlarla ilgilenmeli

Yargı Erki, ülkede kargaşa çıkaranlarla ilgilenmeli

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, Yargı Erki'nin ülkede kargaşa çıkaranlar ve düşmanın değirmenine su taşıyanlarla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, ülkede çıkan kargaşalara değinerek, "Kargaşalar sırasında kandırıldıklarını farkedenlerle şefkatle davranıldı ancak  para alanlar ve başkalarına falan filan sloganı atmaları için para verenlere merhamet yok" dedi.

Ayetullah Hatemi, "Yargı Erki, diğerleri kargaşa çıkarmasın diye bir millete ihanet eden ve düşmanın değirmenine su taşıyan isyancılarla  ilgilenmelidir" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, tüm dünyanın son bu ay içerisinde tüm imkanlarını kullandığını bildiğini söyledi.

Roya Fereyduni

News Code 1905388
https://tr.mehrnews.com/news/1905388/

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