Yargı Erki, ülkede kargaşa çıkaranlarla ilgilenmeli

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, ülkede çıkan kargaşalara değinerek, "Kargaşalar sırasında kandırıldıklarını farkedenlerle şefkatle davranıldı ancak para alanlar ve başkalarına falan filan sloganı atmaları için para verenlere merhamet yok" dedi.

Ayetullah Hatemi, "Yargı Erki, diğerleri kargaşa çıkarmasın diye bir millete ihanet eden ve düşmanın değirmenine su taşıyan isyancılarla ilgilenmelidir" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, tüm dünyanın son bu ay içerisinde tüm imkanlarını kullandığını bildiğini söyledi.

Roya Fereyduni