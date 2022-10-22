İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 209 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 543'e, vaka sayısı ise 7 milyon 555 bin 903'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 132'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 330 bin 278'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.