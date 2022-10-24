İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 535 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 548'e, vaka sayısı ise 7 milyon 556 bin 632'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 148'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 330 bin 668'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.



