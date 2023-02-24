Rusya- Ukrayna çatışmasının sona ermesi için vizyon yok

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Ukrayna savaşının başlamasının yıldönümünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu çatışmanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, sona ermesi için hala bir vizyon yok" dedi.

Bu çatışmanın insani haklar durumu ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerine atıfta bulunan İrevani, "İran, ülkelerin eşitliği ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere herkesin Birleşmiş Milletler Antlaşması'na bağlı kalması konusundaki ilkeli tutumunda ısrar ederek, tüm tarafları insani haklar, siviller ve onlara air altyapıların korunması ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

İrevani, Siyonist rejim temsilcisinin İran karşıtı iddialarına tepki olarak, "İranofobi bu rejimin Genel Kurul'daki olağan eylemlerinin bir parçası ve bu rejimin temsilcisi, İran'a ilgisiz suçlamalar yapmak için her fırsatı değerlendiriyor. İsrail bu suçlamalarla bölgedeki yıkıcı eylemlerini ve Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerini örtbas etmeye çalışmaktadır" ifadelerinde bulundu.

İrevani, Sİyonist Rejimin Şam'daki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınayarak, "Dünya bu eylemleri kınamalı ve Siyonist rejimi uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlamalıdır" diye kaydetti.

