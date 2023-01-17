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17 Oca 2023 09:41

Rusya’dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'e yaptırım

Rusya’dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'e yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya’nın kendisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendisini yaptırım listesine aldığını belirterek, “Rusya hükümeti tarafından yaptırıma uğradım. İyi. Ukrayna'nın özgürlüğünü desteklemenin bedeli buysa, yaptırıma uğramaktan mutluyum” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "James, anlamıyorsun. Bu, Rusya karşıtı politikanız için verilen ve kişisel yaptırım. Oysa Kiev rejimine ve neo-nazizme desteğinizden dolayı ayrıca hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.  

Kaynak: T24

News Code 1907093

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