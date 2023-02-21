Irak'ın eski başbakanı Kazımi'den Tahran'a ziyaret

Irak'ın eski Başbakanı Mustafa el- Kazımı Tahran'a ziyarette bulundu.
El-Kazımi Tahran ziyareti sırasında bazı İranlı yetkililerle görüşecek.
Mustafa el- Kazımı Mayıs 2020'den Ekim 2022'ye kadar Irak'ta başbakanlık görevinde bulunmuştu.
Irak'ın eski Başbakanı Mustafa el- Kazımı İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret etti.
Irak'ın eski Başbakanı Mustafa el- Kazımı Tahran'a ziyarette bulundu.
El-Kazımi Tahran ziyareti sırasında bazı İranlı yetkililerle görüşecek.
Mustafa el- Kazımı Mayıs 2020'den Ekim 2022'ye kadar Irak'ta başbakanlık görevinde bulunmuştu.
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