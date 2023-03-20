İslam Devrimi Lideri yeni yılın ismini açıkladı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle görüntülü bir mesaj yayınladı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 1402 Hicri Şemsi yılını "Enflasyon kontrolü, üretim artışı" yılı olarak adlandırdı.

"Geçim sıkıntısı, pahalık ve enflasyon" meselesini 1401 yılının en acı olaylarından biri olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, "Elbette ekonomi konusunda insanların yaşamları ve geçim kaynakları ile ilgili olması gereken olumlu adımlar atıldı" dedi.

Devrim Lideri ekonomik sorunların sadece İran'a ait olmadığını, güçlü ve gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler dahil olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerin ekonomik sorunlar yaşadığını ve hatta banka iflasları ve olağanüstü borçlar yaşadığını vurguladı.

Ayetullah Hamanei ekonomi alanındaki ciddi sorunlardan biri de yatırım meselesi olduğunu ve bunun sağlanması gerektiğini belirtti.