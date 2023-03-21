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21 Mar 2023 09:32

Emir Abdullahiyan Belçikalı mevkidaşı ile görüştü

Emir Abdullahiyan Belçikalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib bir telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib bir telefon görüşmesi yaptı.

Bu görüşmede, İran-Belçika ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra konsolosluk işbirliğinin son durumu ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'nin gönderdiği Nevruz Bayramı tebrik mesajından dolayı teşekkür etti.

Emir Abdullahiyan, "Bazı Avrupa ülkeleri, insan haklarına yönelik karanlık bir çifte starndart geçmişine sahipken diğer ülkeleri şiddet uygulamakla suçluyor; bunun son örneği, Fransız polisinin protestoculara karşı şiddet uygulamasıdır" dedi.

News Code 1908282

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