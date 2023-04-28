Sudan'da ateşkes 72 saat daha uzatıldı

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin, mevcut ateşkesin biteceği gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Silahlı kuvvetler, (çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni kastederek) isyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz." denildi.

25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AA