Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı

Türkiye, Sudan'daki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonunu başlatırken Sudan Ordusu'na karşı savaş başlatan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) hedefi oldu.

Reuters Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, RSF güçleri, Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağa ateş açtı.

Olayda bir uçuş görevlisi yaralandı

Sudan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hzılı Destek Kuvvetlerinin başkent Hartum yakınlarında bulunan Vadi Seyidna Hava Üssü'ne inen Türkiye'ye ait tahliye uçağına ateş açtığı, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı, olay sırasında mürettebattan bir kişinin yaralandığı ve uçağın yakıt ikmal bölümünün zarar gördüğü aktarıldı.

Türkiye'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; "Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna’ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır" denildi.