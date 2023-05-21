Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranıyla, en fazla oyu alan üçüncü aday Sinan Oğan'ın karar açıklamasını pazartesi günü yapacağı belirtildi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğan ile görüştüğünü, hangi adaya destek vereceğini ise pazartesi günü açıklayacağını söyledi.

Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. 'İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız' dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor."