  1. Türkiye
21 May 2023 08:39

Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak

Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya destek vereceğini pazartesi günü açıklayacağını belirterek, "Şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranıyla, en fazla oyu alan üçüncü aday Sinan Oğan'ın karar açıklamasını pazartesi günü yapacağı belirtildi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğan ile görüştüğünü, hangi adaya destek vereceğini ise pazartesi günü açıklayacağını söyledi.

Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. 'İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız' dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor."

News Code 1909378

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